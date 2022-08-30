30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:53 — REGNUM Решение администрации президента США Джо Байдена восстановить иранское ядерное соглашение, которое критики считают недостаточно продуманным, может привести к укреплению связей Израиля с арабскими соседями, считает экс-посол Израиля в ООН Данни Данон.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью для Fox News Данон рассказал, что считает вариант соглашения, которое было достигнуто после переговоров в Вене, не лучше того, что было первоначально заключено экс-президентом США Бараком Обамой.

«То, что мы видим сейчас, намного слабее», — сказал Данон, добавив, что Израиль ожидал, что новая сделка будет «более продуманной и сильной».

Критики нового соглашения между Ираном и США опасаются, что сокращение срока действия сделки не остановит Иран от разработки ядерного оружия, в то время как экономическая выгода от снятия санкций США против Ирана даст ему новые финансы, чтобы в конечном итоге спонсировать свою ядерную программу.

Американские интернет-пользователи обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«Мы все знаем, что единственная забота Байдена — получить больше нефти на рынке. Тогда демократы смогут сказать: смотрите, как мы снизили цены, голосуйте за нас. Все остальное не имеет значения, все дело в голосах», — пишет tim329.

Цены на нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Израиль — это не слабость США. Это слабость Обамы и Байдена», — указывает PapaJoe949.

«Абсолютно верно, но в еврейских общинах ситуация меняется, и они перестают голосовать за демократов», — отвечает sicario252.

«Хорошо. Если бы Израиль и его соседи поладили, это решило бы многие мировые проблемы. Странно, что сближение стран почему-то преподносится как что-то плохое», — отмечает whistler86 553.

«Договор Байдена с Ираном — это оксюморон. Иран никогда не будет соблюдать условия договора о запрещении ядерного оружия. Иран, вероятно, уже разработал или приобрел ядерное оружие», — уверен wildbill1949.

«Израиль «сближается» с умеренными арабскими странами — это плохо? Позвольте этим странам взять на себя ведущую роль на Ближнем Востоке в военном и финансовом отношении», — советует YosemiteSamAdams.

«Это трехсторонняя борьба, Иран против арабов, арабы против Израиля, Израиль против Ирана. Борьба длится уже тысячи лет. Не ждите ничего хорошего», — пишет baskop.

«Если это означает, что мы сможем сохранить 8 миллиардов американских подачек Израилю, я не против, если у них появятся новые друзья», — поддерживает shiller.

«Я уже давно говорю об этом. Если бы США не инвестировали миллиардны в Израиль, этого конфликта не существовало бы. Это конфликт, который полностью состоит в том, чтобы найти причину для отправки денег в Израиль. Обратите внимание, как эта проблема решается в Европе и в остальном мире. Подумайте, если вооруженный ядерным оружием Иран представляет угрозу для всего мира, почему только Америка должна ежегодно выделять 10 миллиардов на её предотвращение, в то время как страны, находящиеся в нескольких минутах езды от Ирана, ничего не делают? Вы посылаете миллиарды на «спасение ИЗРАИЛЯ», а деньги возвращаются сюда на взносы в избирательные кампании для пропаганды еще больших денег на «спасение ИЗРАИЛЯ». В ИЗРАИЛЕ один из самых высоких доходов на душу населения в мире», — рассказывает johnnybg12.

«Значит, сделка заставит Израиль и некоторых арабов подружиться? Так это здорово. Это просто Авраамово соглашение. В чем проблема?» — недоумевает GoodAryan.

«Посол Данон знает или уже должен знать, что Израиль непробиваем для всех агрессоров и будет жить по своим правилам вечно. Остальной мир не в состоянии изменить эту реальность», — пишет azbill014.

«Непоследовательный Джо поскользнулся на том, что отдал Ирану более триллиона наших денег. Забавно наблюдать за ходом его президентства, lol», — комментирует jacko2112.

Напомним, что Иран начал обогащать уран с помощью одного из трех каскадов современных центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном обогатительном заводе в Нетензе.

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