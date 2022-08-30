Пенза, , 20:26 — REGNUM На освобождённой от нацистов территории б. УССР один за другим происходят террористические акты, в городах и посёлках Донецкой и Луганской народных республик и уже на российской земле. «Доблестная» армия киевского режима по наущению коллективного Запада и США перешла к террористическим атакам мирного населения, заявил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Игорь Руденский «Чудовищное убийство Даши Дугиной, поджоги торговых центров и постоянные обстрелы б. УССР гражданских объектов в приграничных областях России, обстрелы и взрывы в Крыму, практика выжженной земли в Донбассе, постоянные обстрелы охраняемой русской армией Запорожской АЭС, способные привести к ядерной катастрофе, использование химического оружия, смертельные «лепестки», которые увечат в первую очередь детей, бандеровский террор в освобождённых районах… Недаром Кадыров назвал киевский режим дьявольским».

Имея огромный опыт свержения правительств и осуществления оранжевых революций в самых разных странах, США не гнушаются ни военных, ни экономических, ни террористических средств давления на государства, чтобы лишить их суверенности, отметил депутат. Санкции, информационно-психологическая пропаганда, дипломатическое давление, использование преступных группировок и террористов — все это является элементами противоборства, которое принято относить к неконвенциональной войне. Поэтому Западу и США совсем необязательно вступать в прямой военный конфликт с Россией, для этого есть бывш. УССР и её граждане, а опыт развала государств у США огромный. Неоднократно отработав все свои тактики и стратегии ослабления целого ряда государств, США остаются верны себе и [на территории бывш. УССР].

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