Курск, , 19:25 — REGNUM Бандеровские вооружённые формирования обстреляли два пограничных села в Курской области, повреждения получили шесть частных домов. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Он рассказал, что под миномётный обстрел бандеровцев попали два приграничных селаГлушковского района— Алексеевка и Елизаветовка. В Елизаветовке пострадало шесть частных домовладений, повреждения получили в основном крыши и окна. Жертв среди мирного населения нет.

Также губернатор добавил,. что в Елизаветовке под обстрел попал животноводческий комплекс, в котором находился крупный рогатый скот элитной голландской породы. Погибли более 20 животных.

В Алексеевке бандеровцы вновь пытались уничтожить вышку сотовой связи — рядом с ней от попаданий мин загорелась растительность.