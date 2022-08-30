Москва, 30 августа, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Память о героях специальной военной операции и защитниках Донбасса должна быть сохранена на страницах учебников по истории России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«Президент РФ сделал в своё время чёткое и разумное замечание о том, что во многих учебниках истории России ряд событий не освещён в должном свете. И это заставило пересмотреть подход к составлению учебников. Безусловно, в учебниках необходимо отразить актуальные события современной России. Память о героях СВО должна быть сохранена на страницах учебников по истории России. Это позитивный звонок. И учебники должны поступить в школы Харькова, Херсона, Запорожья. Эта глава займёт достойную нишу и по числу научных публикаций», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что о появлении в учебниках по истории России главы про специальную военную операцию ранее объявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.