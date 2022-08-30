Москва, 30 августа, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) попросила председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова взять под личный контроль расследование дела об изнасиловании девочки в городе Курильске Сахалинской области.

Duma.gov.ru Нина Останина

Депутат рассказала, что 26 августа в результате преступления пострадала семилетняя девочка, которую подозреваемый при помощи знакомой затащил в квартиру. Останина добавила, что также ждет от главы МВД России Владимира Колокольцева статистику подобных преступлений по регионам.

«Педофилия — неизлечимое заболевание, связанное с устойчивым изменением психики. Считаю, что бессрочный административный надзор в виде пожизненного ношения педофилами электронных браслетов снизит рецидив преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — отметила она в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Останина внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается считать преступления против детей отягчающим вину обстоятельством.