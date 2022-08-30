Москва, 30 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Курс рубля продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на торгах во вторник, 30 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,94 рубля, что на 46 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 43 копейки и к закрытию составил 60,00 рубля.