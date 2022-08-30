Кемерово, 30 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Кемерове продолжается реконструкция Парка Победы имени Г. К. Жукова, где будет размещена стела «Город трудовой доблести». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новокузнецк

«Продолжаем размещать в парке военную технику, — уточнил мэр Илья Середюк. — Идёт обустройство плиточного покрытия на внутренних дорожках, в работе — газоны и тематические локации».

Также идёт высадка деревьев и кустарников вдоль береговой линии, специалисты приступили к облицовке стелы «Город трудовой доблести» гранитной плиткой.

Напомним, что в 2020 году Новокузнецку было присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующее решение принято на заседании оргкомитета «Победа». Его поддержал президент РФ Владимир Путин.