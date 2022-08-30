Москва, , 19:20 — REGNUM Ходатайство следствия об избрании Илье Пономарёву меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца заочно удовлетворено 30 августа Коптевским судом Москвы, сообщили в пресс-службе инстанции.

Илья Пономарев Svop.ru

Ему заочно предъявлено обвинение в публичном распространении «по мотивам политической ненависти» заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил России.

Добавим, что Пономарёв находится в международном розыске, поскольку за пределами России скрывается уже восемь лет.

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