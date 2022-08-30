Берлин, 30 августа, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Иногда в ЕС самые здравые мысли высказывают не политики, а журналисты. Об этом ИА REGNUM 30 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Kornelia Haslbeck «Die Welt»

«Здравых аналитиков и экспертов в Европе хватает. Объективные реалистичные оценки могут давать также многие журналисты», — заявил эксперт.

Но, по мнению политолога, никто из представителей политической элиты не будет говорить о реальном положении дел [б. УССР], чтобы избежать упреков в том, что он не хочет поддержать киевский режим.

«Идеологическая и пропагандистская война идет по своим законам и никто не хочет стать ее жертвой. Поэтому даже когда Донбасс будет потерян [б. УССР] полностью, практически все немецкие СМИ будут повторять мантры, придуманные в Киеве» — заключил эксперт.

Напомним, что в немецкой газете Welt обозреватель Кристоф Шильц предложил киевскому режиму смириться с потерей Донбасса.