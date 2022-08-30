Вашингтон, 30 августа 2022, 19:15 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) США отразили нападение судна Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на безэкипажный надводный аппарат, сообщает 30 августа пресс-служба 5-го флота ВМС США.
По утверждению американских военных, судно КСИР пыталось осуществить захват американского надводного беспилотника, выполнявшего задачу в Персидском заливе.
Уточняется, что речь идёт о беспилотном аппарате Saildrone Explorer, который оборудован «сенсорами, радарами и камерами для навигации и сбора данных».
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