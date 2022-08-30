Москва, , 19:48 — REGNUM Делегаты МАГАТЭ, если и прибудут в Энергодар, не зафиксируют обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Делегация МАГАТЭ повторит опыт делегации ОБСЕ. И даже в случае, если с трудом, но она доберётся до Энергодара и Запорожской АЭС, мы не увидим какого-то результата её работы. ОБСЕ ведь делали так: идут обстрелы, а они писали в отчётах, что ничего не происходит. Делегаты МАГАТЭ увидят только то, что нужно. Обстрелов ВСУ они не заметят. И результаты своей работы, прежде чем их представить, они согласуют с Киевом», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что ВСУ активно наносят удары по Энергодару и территории Запорожской АЭС с конца июля 2022 года, при этом в Киеве утверждают, что Россия «сама себя обстреливает».