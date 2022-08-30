Вашингтон, 30 августа, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Режиссёр фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон рассказал о своём отношении к картине после того, как её массово раскритиковали фанаты франшизы. Об этом сообщило издание Variety 30 августа.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Последние джедаи». реж. Райан Джонсон. 2017. США Марк Хэммил в роли Люка Скайуокера

«Спустя пять лет после релиза я горжусь фильмом даже больше, чем прежде. Когда мне дали мяч, я размахнулся битой со всей силы», — заявил Джонсон. Он также отметил, что при работе над лентой хотел создать такой проект, который бы сумел вдохновлять будущих фанатов этой франшизы.

Напомним, что фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» вышел в 2017 году. Картина получила неоднозначные отзывы критиков из-за того, что Райан Джонсон решил отойти от канона франшизы, добавив авторского стиля работе.