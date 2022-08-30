Лондон, 30 августа, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Офицеры британских ВМС, проходящие службу на подводных лодках с ядерными ракетами, стали жертвами популярного интернет-приложения для фитнеса, сообщает 30 августа издание The Times.

Британский флаг

Засекреченные личные данные морских офицеров попали в сеть через фитнес-приложение Strava.

«Офицеры военно-морской базы «Фаслейн», вероятно, случайно слили свои имена, адреса и время, когда они находились на борту подлодок, через популярное фитнес-приложение Strava. Это приложение насчитывает 95 миллионов пользователей по всему миру и позволяет публично делиться данными о пробежках, велозаездах и заплывах», — сообщает издание.

При этом издание отмечает, что база ВМС «Фаслейн» является одним из основных мест базирования ракетно-ядерных сил Британии.

Кроме того, газета напоминает, что в 2018 году фитнес-приложение вскрывало местоположение военных США, действовавших на Ближнем Востоке.