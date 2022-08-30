Челябинск, , 19:05 — REGNUM Бывший директор казённого учреждения «Челябоблинвестстрой» отправлен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Гражданину вменяют получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Следователи считают, что в 2018–2019 годах за 190 тыс. рублей от директора одной строительной компании он обеспечил подписание актов, в которых содержались заведомо ложные данные об объёме фактически выполненных работ, а также о приобретённых и использованных материалах во время строительства детского сада в Аше, возводимого в рамках государственного контракта.

В результате подрядчику необоснованно было перечислено более 19 млн рублей, которые затем похитили. Тракторозаводский райсуд отправил его под стражу до 29 октября.

В следственном управлении СКР по региону добавили, что гражданину уже предъявлено обвинение в совершении этих преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего замглавы Магнитогорска отдали под суд за получение взяток.