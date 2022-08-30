Москва, , 19:47 — REGNUM В социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджерах пользователи смогут наблюдать за французскими и немецкими ботами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя предложение Германии и Франции мер «по борьбе с пропагандой внутри России».

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока на первом месте у Запада были жители [территорий бывш. УССР], все службы вели прицельную антироссийскую кампанию в социальных сетях. И скоро мы увидим французских и немецких ботов, создателей фейков в наших социальных сетях и мессенджерах. Это говорит о том, что они боятся. Боятся настолько, что готовы проникнуть в наши социальные сети. Будем ли мы отвечать так, как американцы до этого вещали о вмешательстве России в выборы США, или будем ждать чего-то?» — задался вопросом собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Берлин и Париж призывают Евросоюз изучать «творческие пути» распространения «независимой информации» в России, сообщил Bloomberg. Отмечается, что таким образом во Франции и в Германии хотят «вбить клин» между российской властью и гражданами РФ.