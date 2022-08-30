Москва, , 19:00 — REGNUM Атака киевских войск на освобожденные территории Херсонской области обернулась для них самыми масштабными потерями личного состава за одни сутки. Об этом 30 августа заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Бывшая УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«[б. УССР] установила рекорд потерь в личном составе за сутки — 1,2 тыс. человек. И у них ничего не получилось», — сказал Клинцевич.

По его словам, выход киевских боевиков и их техники с рубежей обороны в поле создало идеальную ситуацию для их уничтожения вооруженными силами России.

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