Москва, 30 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Атака киевских войск на освобожденные территории Херсонской области обернулась для них самыми масштабными потерями личного состава за одни сутки. Об этом 30 августа заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

«[б. УССР] установила рекорд потерь в личном составе за сутки — 1,2 тыс. человек. И у них ничего не получилось», — сказал Клинцевич.

По его словам, выход киевских боевиков и их техники с рубежей обороны в поле создало идеальную ситуацию для их уничтожения вооруженными силами России.