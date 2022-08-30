Военный эксперт заявил о «рекордных потерях» киевских войск под Херсоном
Москва, 30 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Атака киевских войск на освобожденные территории Херсонской области обернулась для них самыми масштабными потерями личного состава за одни сутки. Об этом 30 августа заявил военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Бывшая УССР
«[б. УССР] установила рекорд потерь в личном составе за сутки — 1,2 тыс. человек. И у них ничего не получилось», — сказал Клинцевич.
По его словам, выход киевских боевиков и их техники с рубежей обороны в поле создало идеальную ситуацию для их уничтожения вооруженными силами России.