Кемерово, , 18:59 — REGNUM Авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи» сравнила свои выступления в Кузбассе с международным форумом «Армия». Участники отметили, что эти выступления займут отдельное место в истории пилотажной группы.

Стрижи Василий Иванов © ИА REGNUM

«За двое суток мы слетали три демонстрационных полёта над городами Кемерово, Новокузнецк, Полысаево. Без сомнения, решение такой задачи займёт отдельное место в истории нашей пилотажной группы, — говорится в публикации на странице «Стрижей» в соцсети «ВКонтакте». — Выполнение трёх демонстрационных полётов в течение двух дней в трёх разных точках показа — по сложности стоит в одном ряду с такими мероприятиями, как форум «Армия» и МАКС».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 августа в Кемерово прибыла авиационная группа высшего пилотажа Военно-космических сил России «Стрижи» — 20 человек летного состава и 27 специалистов технического обеспечения. В День шахтера пилотажная группа показала фигуры высшего пилотажа в небе над Кемерово, Новокузнецком и Полысаево.