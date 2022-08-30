Москва, , 18:59 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в ходе телефонного разговора 30 августа обсудили отношения двух стран и международные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

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«Собеседники обменялись мнениями по основным вопросам двусторонних отношений и актуальным проблемам международной повестки дня, включая ситуацию [на территории б. УССР]», — говорится в сообщении.

В ходе беседы с российской стороны «была отмечена ответственная позиция Претории, выступающей против попыток коллективного Запада втянуть африканские государства в противостояние с Россией», информирует пресс-служба.

Сообщается также, что стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии двустороннего политического диалога, наращивании взаимовыгодного торгово-экономического и иного сотрудничества, координации позиций в БРИКС, G20, ООН и на других международных площадках.