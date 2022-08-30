Берлин, 30 августа, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Германия не будет демонтировать «Северный поток — 2». Об этом ИА REGNUM 30 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Никакого демонтажа не будет. Это несерьезный разговор», — заявил эксперт.

Германские элиты слишком расчётливы и умеют считать свои деньги, уверен политолог.

«Немцы — скряги. Демонтаж — дорогая вещь. Никто на это не пойдет» — заключил Борисов.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления во время «Крымской платформы» предложил демонтировать «Северный поток — 2».

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