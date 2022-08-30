Приштина, Сербия, , 21:12 — REGNUM Международная миссия по поддержке мира в Косово и Метохии под командованием НАТО — KFOR остается в районе КПП Ярине и Брняк на севере края и пристально следит за изменениями ситуации. Об этом сообщило командование KFOR 30 августа.

KFOR. Косово Georgia National Guard

«Изменений в поведении KFOR на всей территории Косово нет. Ведущая миссия НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией. Региональное командование сектора «Восток» присутствует на КПП Ярине и Брняк на пунктах контроля транспорта. Также KFOR патрулирует [территорию] в этом регионе вместе с мультинациональным подразделением карабинеров и миссией EULEX (Миссия ЕС по обеспечению верховенства права в Косово — Прим. ИА REGNUM)», — отмечается в ответе командования KFOR на вопрос издания «Косово онлайн» останутся ли усиленные подразделения миротворческой миссии на севере края.

В сообщении утверждается, что KFOR играет фундаментальную роль в обеспечении безопасности на всей территории Косово и Метохии и стабильности в Западной части Балкан.

Напомним, что 31 июля на севере Косово и Метохии произошли волнения, вызванные решением сепаратистских властей в Приштине запретить использование сербских документов и автомобильных номеров на всей территории Косово.