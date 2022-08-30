Подгорица, , 18:56 — REGNUM Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Черногории за семь месяцев 2022 года по экспорту были Швейцария с 96,3 млн евро, Сербия с 76,2 млн евро и Босния и Герцеговина с 59,6 млн евро, сообщает статистическое ведомство Монстат.

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Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были Сербия с 328,6 млн евро, Китай с 172,3 млн евро и Греция с 154,4 млн евро.

Внешняя торговля была крупнейшей со странами, подписавшими Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (ЦЕФТА), и с Европейским союзом (ЕС).