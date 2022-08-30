30 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что аналитики на данный момент оценивают разрушения на территории бывш. УССР в $600—800 млрд.

Оксана Переможенко, , 20:01 — REGNUM Аналитики оценивают разрушение территории бывш. УССР в $600—800 млрд. Об этом 30 августа в обращении к «Движению предприятий Франции» заявил Владимир Зеленский.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объёмов с проверенной аналитикой», — сказал он, добавив, что указанные средства необходимы для восстановления всего «заново».

Вместе с тем Зеленский не может назвать итоговую сумму ввиду того, что Россия продолжает спецоперацию.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие указали на то, что сумма, запрашиваемая Зеленским, немаленькая, и она с каждым разом растет. Иные порекомендовали Зеленскому думать о людях, которых он не жалеет, а не о деньгах.

«А, вон они для чего по своим городам работают», — отреагировал Леонид К.

«Вечное «дайте грошей», — добавил Michael K.

«Вот бездонная бочка, ещё миллионы давай!» — написал Sergej B.

«А что там в Львове или Тернополе на 800 миллиардов восстанавливать-то? Или они потом на том клочке новые города будут строить? И выроют себе заодно новое море», — шутит Александр.

«Зеленский, ты о людях думай, а не о деньгах, сволочь. За день по щелчку столько народа положил… Не для кого восстанавливать будет. И не ты будешь. Тебя трибунал ждет как военного преступника или уберут свои же…» — не выдержал 68 531.

«Зеленский, триллион проси! Чего мелочиться?» — иронизирует Alexey.

Уильям Холбрук Бирд. Попрошайничество яблок (фрагмент)

«Растут аппетиты у… карлика», — с юмором добавил Иванович.

«Он бы, болезный, о своем будущем думал. Незавидное оно…» — пишет Дмитрий.

«Ну таки инфляция бешеная», — смеется Владимир М., указывая на то, что сумма, запрашивая киевским режимом, растет.

«Не ему восстанавливать», — написала Larisa.

«А не слипнется?» — шутит Svetlana B.

«А Франция не хочет послать Зеленского? Столько проблем бы могло решиться!» — прокомментировал новость «А».

«В Пакистане наводнение уже принесло ущерба не в пример больше, в Африке голод, но Зеленскому нужно все деньги и внимание себе», — отметила Mariya K.

«Аппетита этому заморышу не занимать. Или аппетит приходит во время еды?» — не без юмора поинтересовался delon07.

«Да проще новую страну построить на месте [б. УССР]», — добавил Kto Koe.

«Нет человека, как говорится, нет проблем, так и с [киевским режимом] будет!» — написал Александр.

«Да кто там что восстанавливать будет! Тут и без [военных действий] разруха не первый год», — подытожил The Kramatorsk Witch.