Уфа, 30 августа, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В Башкирии в связи с ограничением допуска граждан в леса из-за высокой пожароопасности отменили некоторые электрички. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Башкирской пригородной пассажирской компании.

sockur Электричка

Сообщается, что в рамках исполнения приказа министерства лесного хозяйства Башкирии от 22 августа 2022 года об ограничении допуска транспортных средств и граждан в леса в республике 3 и 4 сентября 2022 года выводятся из графика движения следующие пригородные поезда:

— поезд № 6908 Инзер (отправление 21:00 час.) — Белорецк (прибытие 22:44 час.);

— поезд № 6903 Белорецк (отправление 7:41 час.) — Инзер (прибытие 9:23 час.);

— поезд № 6913/6914 Айгир (отправление 16.33 час.) — Уфа (прибытие 19:36 час.);

— поезд № 6904 Инзер (отправление12:24 час.) — Белорецк (прибытие 14:13 час.);

— поезд № 6911/6912 Уфа (отправление 7.08 час.) — Айгир (прибытие 10.30 час.);

— поезд № 6907 Белорецк (отправление 16:07 час.) — Инзер (прибытие 17:50 час.).

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии был введен особый противопожарный режим.