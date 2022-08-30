Донецк, 30 августа, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Донецке власти установили сокращенный режим водоснабжения. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает ГУП «Вода Донбасса».

Steve Johnson Водоснабжение

Согласно сообщению компании, с 31 августа вода в столице Донецкой Народной Республики будет подаваться по графику один раз в три дня с 19 до 21 часа. При этом для каждого района города будет составлен отдельный график подачи воды.

Уточняется, что такая мера экономии связана с тем, что необходимо заполнять резервуары, из которых идёт подача воды в систему водоснабжения Донецка.