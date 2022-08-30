Архангельск, 30 августа, 2022, 18:53 — ИА Регнум. У мэра Архангельска появится пятый заместитель. Соответствующее предложение градоначальника сегодня, 30 августа, поддержали депутаты городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Новый заместитель мэра будет курировать вопросы образования, социального обслуживания, культуры, спорта, ветеранов. Напомним, должность заместителя мэра по соцвопросам была упразднена два года назад.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жена мэра Архангельска пожаловалась на то, что муж работает без выходных.