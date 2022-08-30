Вашингтон, 30 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Американский рэпер Swae Lee (Халиф Малик Ибн Шаман Браун) и его возлюбленная Виктория Кристин ждут ребёнка. Об этом сообщил сам артист в истории на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 августа.

Цитата из интервью для GQ Swae Lee

Известно, что у пары родится сын, который станет первым ребёнком как для музыканта, так и для его девушки. В то же время Swae Lee не уточнил, на каком именно сроке беременности находится его избранница.

Напомним, Swae Lee прославился в качестве участника хип-хоп дуэта Rae Sremmurd. Он также ведёт сольную деятельность, регулярно записывая совместные треки с Post Malone, French Montana, Drake, Tyga и многими другими артистами.