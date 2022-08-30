Пенза, , 19:44 — REGNUM Россия не на Запад ориентировалась, когда запрашивала заседание Совбеза ООН. США и их союзники давно солидаризировались с б. УССР, диктуя во многом киевскому режиму действия, которые могут способствовать ослаблению позиций России на международной арене, считает депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что для России заседание ООН важно с точки зрения поддержки большинства незападных членов мирового сообщества.

«Россия обратилась к тем членам мирового сообщества, кто хочет и может её услышать, обосновав свои будущие шаги. А они обязательно будут, и, могу предположить, что эти действия России не только ускорят освобождение Донбасса, но и процесс демилитаризации и денацификации б. УССР», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Напомним, Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН, посвященное обстрелам ВСУ Запорожской атомной элетростанции. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя выступил с заявлением, в котором Россия обвинила б. УССР в ядерном терроризме. Он привел убедительные доказательства того, что действия киевского режима создают угрозу крупномасштабной ядерной катастрофы и являются грубым нарушением норм и правил ведения войны, а также несут серьезную угрозу не только Европе, но и всему человечеству.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Российская Федерация распространила в Совете Безопасности ООН свидетельства обстрела Запорожской АЭС киевским режимом 28 августа.