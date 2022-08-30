Пенза, 30 августа, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Россия не на Запад ориентировалась, когда запрашивала заседание Совбеза ООН. США и их союзники давно солидаризировались с б. УССР, диктуя во многом киевскому режиму действия, которые могут способствовать ослаблению позиций России на международной арене, считает депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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Он отметил, что для России заседание ООН важно с точки зрения поддержки большинства незападных членов мирового сообщества.

«Россия обратилась к тем членам мирового сообщества, кто хочет и может её услышать, обосновав свои будущие шаги. А они обязательно будут, и могу предположить, что эти действия России не только ускорят освобождение Донбасса, но и процесс демилитаризации и денацификации б. УССР», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Напомним, Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН, посвященное обстрелам ВСУ Запорожской атомной элетростанции. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя выступил с заявлением, в котором Россия обвинила б. УССР в ядерном терроризме. Он привел убедительные доказательства того, что действия киевского режима создают угрозу крупномасштабной ядерной катастрофы и являются грубым нарушением норм и правил ведения войны, а также несут серьезную угрозу не только Европе, но и всему человечеству.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Российская Федерация распространила в Совете Безопасности ООН свидетельства обстрела Запорожской АЭС киевским режимом 28 августа.