Киев, 30 августа, 2022, 19:01 — ИА Регнум. О передаче Словакией на вооружение в ВСУ 11 истребителей МиГ-29 написал представитель киевского режима Алексей Гончаренко 30 августа в своём телеграм-канале.

Миг 29

По его выражению, «Словакия прощается со своими истребителями».

В конце июля ИА REGNUM сообщало о планах Братиславы передать Киеву 11 МиГ-29 «к концу августа». При этом власти республики заявляли, что им нужны взамен другие истребители.

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Добавим, что СССР поставлял эти истребители в Чехословакию. МиГ-29 предназначены как для уничтожения всех типов воздушных целей, так и для поражения наземных целей.