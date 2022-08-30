Подгорица, , 18:46 — REGNUM Общий объем внешней торговли Черногории за первые семь месяцев 2022 года, по предварительным данным статистического управления Монстат, составил 2,35 миллиарда евро, что на 47,9 процента больше, чем за тот же период предыдущего года.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспорт товаров за рассматриваемый период составил 427 миллионов евро, что на 81,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом. Импорт увеличился на 42% и составил 1,93 млрд евро, сообщает Monstat.

«Покрытие импорта экспортом составило 22,2 процента и выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно составляло 17,3 процента», — говорится в сообщении.

В структуре экспорта больше всего представлены минеральное топливо и смазочные материалы на сумму 137,5 млн евро, из них электроэнергия 121,8 млн евро и прочее.

В структуре импорта наиболее представлены машины и транспортные устройства на сумму 383,5 млн евро, в том числе автотранспортные средства 115,7 млн ​​евро, электрические машины, приборы и устройства 71 млн евро и другие.