Вашингтон, 30 августа, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Креативный директор студии Mojang Агнес Ларссон во время очередного стрима Minecraft Now рассказала о том, чего поклонники игры могут ожидать от будущей трансляции Minecraft Live. Об этом 30 августа сообщает журнал PC Gamer.

Мед в Minecraft

Ларссон объявила, что трансляция запланирована на 15 октября 2022 года. Она отметила, что студия учится на ошибках и сделала выводы из прошлых подобных мероприятий по поводу того, что нужно показывать геймерам. Менеджер проекта дала понять, что Mojang покажет функции, которые находятся в разработке уже действительно давно.

Отметим, что во время трансляции Minecraft Live, которая прошла в 2020 году, Mojang продемонстрировала множество функций, которые появились в Minecraft лишь спустя год или позже. От некоторых нововведений авторы игры решили в итоге вообще отказаться.