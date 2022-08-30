Менеджер студии Mojang рассказал о будущей трансляции Minecraft Live
Вашингтон, 30 августа, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Креативный директор студии Mojang Агнес Ларссон во время очередного стрима Minecraft Now рассказала о том, чего поклонники игры могут ожидать от будущей трансляции Minecraft Live. Об этом 30 августа сообщает журнал PC Gamer.
Ларссон объявила, что трансляция запланирована на 15 октября 2022 года. Она отметила, что студия учится на ошибках и сделала выводы из прошлых подобных мероприятий по поводу того, что нужно показывать геймерам. Менеджер проекта дала понять, что Mojang покажет функции, которые находятся в разработке уже действительно давно.
Отметим, что во время трансляции Minecraft Live, которая прошла в 2020 году, Mojang продемонстрировала множество функций, которые появились в Minecraft лишь спустя год или позже. От некоторых нововведений авторы игры решили в итоге вообще отказаться.