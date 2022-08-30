Мадрид, , 18:41 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» на один сезон арендовал воспитанника мадридского «Реала» Серхио Регилона, выступающего за лондонский «Тоттенхэм» на позиции левого флангового защитника.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Аренда рассчитана до 30 июня 2023 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серхио Регилон принял участие в 25 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Также испанец получил четыре желтые карточки.

За «Тоттенхэм» Регилон выступает с 19 сентября 20 202 года после перехода из мадридского «Реала» за 30 миллионов евро.