Екатеринбург, 30 августа, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель скончался после укуса змеи. Об этом информируют местные СМИ.

Гадюка

По данным Е1.ru, змея напала на него, когда он разбирал строительный мусор. Гражданин обратился в травмпункт, а оттуда его госпитализировали в реанимацию. Но реаниматологи не смогли спасти его жизнь.

Добавим, с начала года в Свердловской области было несколько случаев нападения змей на людей. О смертельных исходах официально пока не сообщалось.