Кострома, 30 августа, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Многодетные семьи в Костромской области будут бесплатно посещать концерты и спектакли раз в месяц. Закон об этом разработала администрация региона.

Наталья Диева На концерте

Семьи, в которых воспитывается трое и более детей, смогут не платить за посещение спектаклей в учреждениях культуры, находящихся в подчинении области. Речь идёт о концертно-выставочном центре «Губернский», филармонии, театре имени А. Н. Островского, кукольном театре и так далее.

Кроме этого многодетным предложат скидки на услуги физкультурно-спортивных организаций. Их размер пока не сообщается. Осенью документ направят на рассмотрение областной думы, которая примет по нему окончательное решение. До этого родители с детьми могли бесплатно посещать только музеи и выставки.