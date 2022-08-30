Москва, 30 августа, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Жители Херсонской области стали намного лучше относиться к России. Об этом 30 августа сообщил военный корреспондент Михаил Андроник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

Связано это с постоянными обстрелами населенных пунктах Херсонской области киевским режимам, что приводит к жертвам среди мирного населения. В итоге местные жители понимают, что защиту, мир и человеческое отношение к простым людям им может дать только Россия.

«Они видят, как к ним относится киевский режим. Когда мы приезжаем люди спрашивают кто мы, когда говорим, что российские журналисты то отношение меняется в лучшую сторону. За несколько недель отношение местного население к России резко улучшилось», — сказал Андроник.