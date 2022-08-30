Москва, , 18:37 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила с предписаниями ходатайства компаний «Яндекс» и VK о продаже сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

«ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и «Яндекса». Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одним из требований ФАС по ходатайству о приобретении «Яндексом» сервиса Delivery Club является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс. Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов.

«Для партнёров сервисов (ресторанов) предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение трёх лет с момента совершения сделки», — отметили в службе.

Кроме этого, в ФАС настаивают, что «Яндекс» не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов.

Также ведомство одобрило с предписанием ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен». Согласно требованию ФАС, оператор указанных платформ будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.