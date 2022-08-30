Кемерово, 30 августа, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов объяснил, почему в 2022 году вновь отмечалось 300-летие угольной промышленности. На это ранее в соцсетях обратили внимание жители региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

«Почему угольной промышленности снова 300 лет, ведь в прошлом году мы уже отметили одно 300-летие? Напомню. В прошлом году мы отметили три века с начала промышленного освоения Кузбасса: в 1721 году тобольский казачий сын Михайло Волков нашёл «горелую гору» вблизи Верхотомского острога в Томском уезде Сибирской губернии, — написал Панов в своём телеграм-канале. — А в этом году исполняется 300 лет указу Петра I, изданному в 1722 году, «О прискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд». Именно этот документ положил начало одной из основных отраслей экономики нашей страны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в прошедшие выходные Кузбасс праздновал День шахтёра. Отметим, что каждый двенадцатый занятый в экономике Кузбасса работает на угледобывающих предприятиях.

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