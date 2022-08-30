София, , 18:43 — REGNUM Новый договор между Софией и Баку о поставках в Болгарию азербайджанского природного газа может быть подписан 1 октября. Об этом 30 августа со ссылкой на заявление действующего министра энергетики Болгарии Розена Христова сообщает БНР.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Свое заявление Христов сделал после продолжительных телефонных переговоров со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.

Розен Христов «Мы пришли к выводу о необходимости интенсификации двустороннего сотрудничества в газовой сфере».

Предполагается, что голубое топливо из Азербайджана будет поступать в Болгарию через интерконнектор с Грецией. Трубопровод начнет свою работу 30 сентября.

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