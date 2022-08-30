София, 30 августа 2022, 18:43 — REGNUM Новый договор между Софией и Баку о поставках в Болгарию азербайджанского природного газа может быть подписан 1 октября. Об этом 30 августа со ссылкой на заявление действующего министра энергетики Болгарии Розена Христова сообщает БНР.
Свое заявление Христов сделал после продолжительных телефонных переговоров со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.
Предполагается, что голубое топливо из Азербайджана будет поступать в Болгарию через интерконнектор с Грецией. Трубопровод начнет свою работу 30 сентября.
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