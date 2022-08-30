Болгария уточнила дату подписания газового договора с Азербайджаном
София, 30 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Новый договор между Софией и Баку о поставках в Болгарию азербайджанского природного газа может быть подписан 1 октября. Об этом 30 августа со ссылкой на заявление действующего министра энергетики Болгарии Розена Христова сообщает БНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Поставка газа
Свое заявление Христов сделал после продолжительных телефонных переговоров со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.
«Мы пришли к выводу о необходимости интенсификации двустороннего сотрудничества в газовой сфере».
Предполагается, что голубое топливо из Азербайджана будет поступать в Болгарию через интерконнектор с Грецией. Трубопровод начнет свою работу 30 сентября.