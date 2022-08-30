София, 30 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Новый договор между Софией и Баку о поставках в Болгарию азербайджанского природного газа может быть подписан 1 октября. Об этом 30 августа со ссылкой на заявление действующего министра энергетики Болгарии Розена Христова сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Свое заявление Христов сделал после продолжительных телефонных переговоров со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.

Розен Христов «Мы пришли к выводу о необходимости интенсификации двустороннего сотрудничества в газовой сфере».

Предполагается, что голубое топливо из Азербайджана будет поступать в Болгарию через интерконнектор с Грецией. Трубопровод начнет свою работу 30 сентября.