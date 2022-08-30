Токио, 30 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Бени Ганц и его японский коллега Ясукадзу Хамада подписали соглашение о сотрудничестве между военными ведомствами двух стран, сообщает 30 августа пресс-служба министерства обороны Израиля.

Япония

Соглашение было подписано в ходе визита Ганца в Японию, приуроченного к 70-летию установлению отношений между странами.

«Министр обороны Бени Ганц подписал сегодня со своим японским коллегой Хамадой Ясукадзу соглашение, которое позволит укрепить оборонное, военное и стратегическое сотрудничество между странами», — указано в сообщении.

Отмечено, что это первый за последние 10 лет визит министра обороны Израиля в Японию. Его целью провозглашается «создание основы для более тесного сотрудничества в области обороны и стратегических связей между странами».