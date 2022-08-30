* Гозман — запрещённая в России организация

Москва, , 18:32 — REGNUM На 15 суток арестован Леонид Гозман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по ст. 13.48 УК РФ, сообщили 30 августа в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иностранных агентов) Ilya Voyager

Согласно решению суда, он нарушил запрет «публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны».

Это нарушение Гозман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) допустил в публикации, где он сравнивал работу НКВД с действиями СС, обвиняя руководство СССР в «войне со своим народом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гозман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) был задержан в Москве накануне, 29 августа.

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