Москва, 30 августа, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Атака киевских войск на освобожденную территорию Херсонской области закончилась их сокрушительным разгромом. Об этом 30 августа сообщил военный корреспондент Михаил Андроник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский террористический режим

По его словам, боевики Владимира Зеленского понесли большие потери в личном составе. При этом никакого эффекта контрнаступление киевских войск не принесло.

«Уже достоверно известно, что армия [б. УССР] понесла очень большие потери — до 1,5 тыс. человек личного состава. Забиты все госпитали в Николаеве и Одессе. Власти кидают клич, чтобы в этих городах люди шли и сдавали кровь. Собственно, контрнаступление киевских боевиков полностью провалилось», — сказал Андроник.