Токио, , 18:26 — REGNUM Разработчики Gungrave G. O. R. E выпустили новый кинематографический трейлер, в котором назвали дату релиза игры. Ролик был опубликован 30 августа на портале Game Informer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Gungrave G. O. R. E выйдет 22 ноябре 2022 года на ПК и консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One. В трейлере разработчики показали некоторые игровые события.

Для справки: разработкой Gungrave G. O. R. E занимается студия Iggymob. Стоит отметить, что это будет первая игра франшизы за почти 20 лет.

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