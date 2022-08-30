Берлин, , 19:13 — REGNUM В ЕС нет «политиков-вегетарианцев», там все политики — ястребы, но они отличаются в своём отношении к России. Об этом ИА REGNUM 30 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

«В Европе — все ястребы, кроме Венгрии и Сербии. Вегетарианцев там нет», — заявил эксперт.

По мнению политолога, у Олафа Шольца и Эммануэля Макрона свои взгляды, отличающиеся от взглядов польских или прибалтийских элит. Эксперт полагает, что Шольц и Макрон не могут открыто отстаивать свою позицию, потому что проблема не в поляках, а в стоящих за ними США.

«Думаю, что тихой сапой Шольц будет стараться протаскивать свою повестку. А она заключается в том, чтобы давать Киеву денег и оружия по минимуму, настолько, чтобы этот режим не сдох мгновенно» — заключил эксперт.

Напомним, что автор издания Politico Муджтаба Рахман считает, что президенты Германии и Франции противостоят «ястребам» в ЕС.