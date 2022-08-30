Москва, , 18:22 — REGNUM 30 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче первого тура группового этапа Кубка России сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Мацей Рыбус, Наиль Умяров, Никита Чернов, Павел Маслов, Николай Рассказов, Даниил Денисов, Павел Мелешин, Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Александр Соболев.

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Александр Солдатенков, Георгий Зотов, Владимир Хубулов, Артем Соколов, Юрий Горшков, Владислав Шитов, Данил Липовой.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Варанцо Петросян.

Помимо «Крыльев Советов», соперниками «Спартака» по групповому этапу станут санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел».