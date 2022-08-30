Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Известный американский актёр Грант Гастин спровоцировал слухи о секретных съёмках в другом проекте. Об этом сообщил портал Screen Rant 30 августа.

Кадр из сериала «Флэш» Скриншот официального сайта канала The CW

Артист опубликовал в своих соцсетях фотографию со съёмочной площадки и рассказал, что завершил работу над неназванным проектом. В то же время детали будущего шоу Гастин раскрывать не стал, лишь отметив, что в настоящий момент готовится к съёмкам в девятом сезоне сериала «Флэш».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Майкл Джексон хотел сыграть Морфея в адаптации «Песочного человека». По словам писателя Нила Геймана, музыкант связывался с руководством Warner Bros. по поводу своего участия в съёмках, однако сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.

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