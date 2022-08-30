Самара, 30 августа, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Очередная партия гуманитарного груза из Самарской области прибыла в зону проведения спецоперации. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

По словам председателя правления фонда ветеранов спецподразделений правоохранительных органов «Гвоздика» Сергея Крохмалева, в течение месяца жители Самары, Тольятти и Жигулевска активно собирали продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости для мирных жителей, находящихся в зоне СВО.

Отмечается, что сейчас российские военнослужащие доставляют гуманитарную помощь местным жителям.

«Жители Самарской области, а также люди из других регионов нашей страны проявили сплоченность и не остались в стороне, за что всем искреннее человеческое спасибо! Уже сегодня вся переданная помощь доставлена на линию фронта и передана нуждающимся», — приводит пресс-служба слова Крохмалева.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что 250 жителей Самарской области работают в городе Снежном Донецкой Народной Республики, помогая налаживать там мирную жизнь.