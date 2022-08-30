Подгорица, 30 августа, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Неизбежно, что Черногория снова будет занимать деньги в 2022 году, но условия для этого менее благоприятны, потому что процентные ставки подскочили с 200 до 300 процентов по сравнению с предыдущим долгом, сообщил экономический аналитик Новак Свркота в эфире RTCG.

Евро

Однако он заявил, что из-за инфляции сейчас все подорожало, в том числе и деньги.

«МВФ — это последний вариант, Спаич сделал хороший ход с хеджированием, потому что доллар укрепился, и мы сэкономили там деньги. Хорошо, что он предложил нам занять миллиард евро, потому что тогда процентные ставки были выгодными. Сейчас будет очень сложно развитым экономикам, а тем более слаборазвитым, таким, как наша», — заявил Свркота и добавил, что благоприятных условий для заимствования нет.

«В соответствии с риском страны, которая берет кредит, эти условия еще менее благоприятны, поэтому наши процентные ставки подскочат на 200–300 процентов по сравнению с предыдущим долгом», — сказал Свркота.