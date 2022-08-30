Минск, , 18:21 — REGNUM Обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он «боится народа» и «держится за кресло», ложны, заявил глава республики 30 августа на совещании по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений.

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Комментируя «упущенную» возможность предложить гражданам сделать выборы президента Белоруссии не прямыми, а путём голосования на Всебелорусском народном собрании (по примеру Китая), Лукашенко сказал, что не хотел бы, чтобы его обвиняли в боязни народа и желании «держаться за кресло».

ИА REGNUM)». Александр Лукашенко «[Мол], народа боюсь, и вот соберу своих — и они меня изберут снова президентом. Никогда не было у меня такой цели. Нет и никогда не будет. Я уже наелся президентством вот так (по горло — прим.)».

Он добавил, что его главная задача — вовсе не сохранить власть.

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