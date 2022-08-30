Минск, 30 августа 2022, 18:21 — REGNUM Обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он «боится народа» и «держится за кресло», ложны, заявил глава республики 30 августа на совещании по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений.
Комментируя «упущенную» возможность предложить гражданам сделать выборы президента Белоруссии не прямыми, а путём голосования на Всебелорусском народном собрании (по примеру Китая), Лукашенко сказал, что не хотел бы, чтобы его обвиняли в боязни народа и желании «держаться за кресло».
Он добавил, что его главная задача — вовсе не сохранить власть.
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